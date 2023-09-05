Армения впервые с начала войны отправила Украине гуманитарную помощь — СМИ 5 сентября, 22:39 Флаг Армении (Фото:evroflag.by)

Украина получила от Армении партию гуманитарной помощи. Это произошло впервые после полномасштабного вторжения РФ, сообщает Радио Азатутут.

«О какой помощи и в каком размере идет речь, а также какая структура направила ее в Украину, пока неизвестно», — говорится в материале.

В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.

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В среду, 6 августа, в Киеве стартует третий Саммит первых леди и джентльменов. Издание уточняет, что в нем примет участие жена премьер-министра Армении, которая лично доставит помощь.

На официальных страницах саммита в социальных сетях уже опубликованы имена некоторых первых леди и джентльменов, которые участвуют в нем, однако имени жены премьер-министра Армении среди них пока нет.

Армения публично заняла нейтральную позицию по войне РФ против Украины, однако заявила, что не будет помогать Кремлю обходить санкции.