«Армения меняет приоритеты». Как Москва отреагирует на сближение Еревана с Вашингтоном — интервью 7 сентября, 22:03 NV Премиум Премьер-министр Армении Никол Пашинян, 25 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Наира Айрумян, редактор русской версии информационного портала Лрагир, рассказала в эфире Radio NV, как Российская Федерация отреагирует на все более независимые и прозападные действия Армении и ее правительства.

— Я давно не слышал таких сообщений о том, что пройдут общие учения армянских военных и американских военных. Это все произойдет на территории Армении. Учения называются Партнер Орел-2023. Что это означает, проведение таких учений? Как это воспринимается в армянском обществе?

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— Надо отметить, что это не единственный факт, который говорит о том, что правительство Армении пытается пересматривать какие-то свои внешнеполитические приоритеты. Все, наверное, началось с того, что премьер-министр Пашинян в интервью итальянской газете фактически сказал, что Россия не выполняет свои обязанности как гарант безопасности Армении. Есть такой договор, по которому Россия фактически является гарантом безопасности Армении.