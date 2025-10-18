Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (Фото: DW на русском / YouTube / скриншот из видео)

Армения может официально подать заявку на вступление в Европейский Союз уже в ноябре. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью DW , опубликованном 17 октября.

«Возможно, уже в следующем месяце, а может, в следующем году… Но, как я уже отмечал, это наша официальная политика», — сказал Мирзоян.

Глава МИД также прокомментировал перспективы введения безвизового режима с ЕС, отметив, что этот процесс может длиться от одного до двух лет.

Переговоры по либерализации визового режима между Ереваном и Брюсселем начались в сентябре 2024 года после решения ЕС расширить сотрудничество с Арменией, пишет издание. Тогда Евросоюз выразил готовность отменить визы для краткосрочных поездок при условии, что Армения проведет масштабные реформы в сферах пограничного контроля, миграции и борьбы с коррупцией.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в Европейский Союз.

12 февраля Национальное собрание Армении приняло в первом чтении проект закона о начале процесса вступления страны в ЕС. «За» проголосовали 63 депутата, «против» – семь.

8 марта 2024 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна рассматривает возможность подачи заявки на членство в Европейском Союзе из-за напряженности в отношениях с Россией.

В Европарламенте сообщалось, что ЕС готов к «трансформации отношений» с Арменией , если страна хочет получить статус кандидата.