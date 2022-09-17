Армения раскритиковала Россию и ОДКБ из-за реакции на просьбу о помощи в конфликте с Азербайджаном

17 сентября, 09:28
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Флаг Армении (Фото:evroflag.by)

Флаг Армении (Фото:evroflag.by)

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство реакцией России и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на просьбу о помощи в конфликте с Азербайджаном.

Об этом сообщает news.am.

«Ожидания, которые были, не оправдываются. И, представляя народ, мы долго не сможем объяснять ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. И, конечно, мы сделаем из этого выводы, уже делаем и уже сделали», — сказал он.

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Спикер армянского парламента добавил, что Ереван все еще ожидает ответной реакции от ОДКБ.

Кроме того, он добавил, что ждет более решительных шагов со стороны России.

«С Россией также у нас есть договор о взаимной помощи, и ожидаем от наших российских партнеров более ощутимых действий, а не заявлений», — отметил Симонян.

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Ранее Организация договора о коллективной безопасности, одним из членов которой является Армения, отказалась отправлять свой военный контингент в Нагорный Карабах, где Азербайджан продолжает отвоевывать свои территории.

Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям близ Гориса, Сотка и Джермука.

В то же время в Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Азербайджан ОДКБ Армения

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