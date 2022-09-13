Армения просит помощи России и ОДКБ из-за обострения ситуации с Азербайджаном 13 сентября, 04:56 Никол Пашинян (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении созвали Совет безопасности. На нем решили просить помощи у России и ОДКБ.

Об этом сообщает Арменпресс.



Заседание прошло ночью 13 сентября и прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Участие в нем также приняли президент Ваагн Хачатурян и глава Национального собрания Ален Симонян.

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«Одобрили решение официально обратиться в Россию с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также Организации договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции по трем направлениям.

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