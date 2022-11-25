«Хватка Путина ослабла». Армения попросила Макрона стать посредником на переговорах с Азербайджаном

25 ноября, 21:34
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Никол Пашинян (Фото:NikolPashinyan/twitter)

Никол Пашинян (Фото:NikolPashinyan/twitter)

Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. Как пишет The Guardian, это «новый вызов» ослабевающей власти российского диктатора Владимира Путина над региональными союзниками.

Новый раунд переговоров должен был состояться 7 декабря в Брюсселе, и армянский премьер-министр Армен Пашинян добивался участия в нем Франции, но президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался, обвинив Макрона в «антиазербайджанской позиции».

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«Понятно, что в таких обстоятельствах, с таким отношением Франция не может быть частью мирного процесса между Азербайджаном и Арменией», — заявил он.

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Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков после этого заявил, что Москва готова «продолжать работу по содействию… в подписании мирного договора».

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Никол Пашинян ранее заявлял, что Ереван может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. 23 ноября он отказался подписать декларацию саммита организации и выразил разочарование тем, что ОДКБ не отреагировала на его просьбу о помощи в сентябре. Как пишет The Guardian, во время последней волны обострения погибли 207 армянских и 80 азербайджанских солдат, а в соцсетях появились вероятные доказательства пыток армянских военных.

Во время совместного фото на сессии «совета коллективной безопасности» ОДКБ в Ереване Пашинян отошел от главы кремлевского режима.

Премьер Армении Пашинян бросил вызов Путину. ОДКБ – все? – Александр Искандарян

https://www.youtube.com/embed/wQ9B8se6Jhk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Франция Азербайджан Нагорный Карабах Ильхам Алиев ОДКБ Эммануэль Макрон Никол Пашинян Армения

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