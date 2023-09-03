«Была стратегической ошибкой». Пашинян признал ошибочность курса ориентирования Армении на РФ по вопросам безопасности 3 сентября, 16:44 Премьер-министр Армении Никол Пашинян и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik / Alexei Danichev / Kremlin via REUTERS)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».

Об этом он заявил в интервью La Repubblica, которое вышло в воскресенье, 3 сентября.

По мнению Пашиняна, надежда на Россию как на гаранта своей безопасности «была стратегической ошибкой».

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Армянский премьер подчеркнул, что главной причиной является неспособность Москвы обеспечить свои гарантии, так как сейчас ее возможности влияния на ситуацию в Кавказском регионе постоянно снижаются.

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в частности когда дело касалось закупки оружия и боеприпасов. Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах (для войны против Украины — ред.), и в этой ситуации понятно, что РФ не сможет обеспечить безопасность Армении, даже если захочет», — заявил Пашинян.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В субботу, 15 июля, лидеры Армении и Азербайджана отдельно провели переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем перед тем, как провести совместную трехстороннюю встречу.

15 июля президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о результатах трехсторонних переговоров между Азербайджаном, Арменией и ЕС. Председатель Евросовета назвал встречу «откровенной, честной и содержательной».

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.