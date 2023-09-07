Более тысячи ноутбуков и планшетов. Армения официально передала Украине первую гуманитарную помощь

7 сентября, 22:46
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Анна Акопян и Оксен Лисовый (Фото:Міністерство освіти і науки України / Facebook)

Анна Акопян и Оксен Лисовый (Фото:Міністерство освіти і науки України / Facebook)

Армения передала Украине первую гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения России. Украинская сторона получила более тысячи смартфонов, ноутбуков и планшетов для школьников.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В ведомстве отметили, что помощь привезла жена премьер-министра Армении Анна Акопян.

«Эти гаджеты прежде всего предназначены для детей в тех областях, где больше всего школ работают в онлайн-режиме. Это дети, которым пришлось покинуть дом из-за боевых действий, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей или дети, лишенные родительской опеки», — уточняют в МОН.

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На каждую из этих областей предназначили поровну девайсов — по 80 ноутбуков/планшетов и 68 смартфонов. Ноутбуки и планшеты передадут в распоряжение учебных заведений, а смартфоны — как персональные подарки ученикам заведений профессионально-технического образования из малообеспеченных семей.

Армения публично заняла нейтральную позицию по войне РФ против Украины, однако заявила, что не будет помогать Кремлю обходить санкции.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Гуманитарная помощь Армения Война России против Украины

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