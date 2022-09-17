Нэнси Пелоси едет в Армению на фоне обострения конфликта с Азербайджаном 17 сентября, 17:31 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершит визит в Армению на фоне обострения на границе с Азербайджаном.



Это она подтвердила в пятницу, 16 сентября, пишет Reuters.

Пелоси будут сопровождать два члена Конгресса — американцы с армянскими корнями. Свою поездку она назвала «достаточно спонтанной» и объяснила ее постоянными приглашениями со стороны армян.

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В посольстве США в Ереване заявили, что ждут американскую делегацию во главе с Пелоси в субботу, 17 сентября. Ожидается, что во время визита, который продлится два дня, она встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими чиновниками.

Они обсудят американо-армянские отношения и нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. Также Пелоси проведет пресс-конфренцию и примет участие в возложении венков к Мемориалу жертв геноцида армян Цицернакаберд.

Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.



В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям близ Гориса, Сотка и Джермука.



В то же время в Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.



После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ. Там отказали, заявив, что Ереван и Баку должны разрешать конфликт политико-дипломатическими методами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может отвлечь внимание от Украины с помощью Армении и Азербайджана.



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