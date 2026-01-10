Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Біля берегів Північного Льодовитого океану все жвавіше пульсує життя: його водами ходять танкери, вантажні й дослідницькі судна, баржі, круїзні лайнери та навіть приватні яхти. Їх стане ще більше, коли навесні 2026 року почне танути лід. Зі зменшенням полярної крижаної шап­ки Арктика стає менш важкодоступною та небезпечною.

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На звичайних мапах Арктика усічена та розташована на задвірках. Але якщо подивитися на земну кулю