Ледокол. Арктика станет значительно более интегрированной в мировую экономику — The Economist
Залив Фробишер, Канада, 18 марта 2025 года (Фото: REUTERS/Carlos Osorio)
Антон Ла Гуардия, редактор материалов The Economist по вопросам дипломатии, отмечает, что климатические и геополитические процессы сделали Арктику более доступной для судоходства и добычи ископаемых.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
Біля берегів Північного Льодовитого океану все жвавіше пульсує життя: його водами ходять танкери, вантажні й дослідницькі судна, баржі, круїзні лайнери та навіть приватні яхти. Їх стане ще більше, коли навесні 2026 року почне танути лід. Зі зменшенням полярної крижаної шапки Арктика стає менш важкодоступною та небезпечною.
На звичайних мапах Арктика усічена та розташована на задвірках. Але якщо подивитися на земну кулю