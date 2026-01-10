Ледокол. Арктика станет значительно более интегрированной в мировую экономику — The Economist

10 января, 23:32
NV Премиум
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Залив Фробишер, Канада, 18 марта 2025 года (Фото: REUTERS/Carlos Osorio)

Залив Фробишер, Канада, 18 марта 2025 года (Фото: REUTERS/Carlos Osorio)

Антон Ла Гуардия, редактор материалов The Economist по вопросам дипломатии, отмечает, что климатические и геополитические процессы сделали Арктику более доступной для судоходства и добычи ископаемых.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Біля берегів Північного Льодовитого океану все жвавіше пульсує життя: його водами ходять танкери, вантажні й дослідницькі судна, баржі, круїзні лайнери та навіть приватні яхти. Їх стане ще більше, коли навесні 2026 року почне танути лід. Зі зменшенням полярної крижаної шап­ки Арктика стає менш важкодоступною та небезпечною.

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На звичайних мапах Арктика усічена та розташована на задвірках. Але якщо подивитися на земну кулю

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   The Economist Мир впереди 2026 Арктика Северный морской путь Северный Ледовитый океан

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