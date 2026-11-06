Соединенные Штаты совместно с Украиной, НАТО и европейскими союзниками разрабатывают параметры более широкой архитектуры безопасности континента на основе пяти ключевых целей и полного сохранения суверенного права государств выбирать собственные альянсы.

Об этом сообщил спецпосланник Белого дома Джаред Кушнер на своей странице в соцсети X в пятницу, 6 ноября.

Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел дискуссию с рядом европейских лидеров о необходимости создания на континенте более широкой архитектуры безопасности, способной помочь обеспечить условия для прочного мира.

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В частности, на этой неделе в Брюсселе была проделана «содержательная работа» совместно с Украиной, НАТО, европейскими партнерами и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Кушнер говорит, что цель — разработать практические механизмы, которые учтут опасения всех сторон относительно безопасности, снизят риск будущих конфликтов и создадут более стабильную и предсказуемую среду безопасности.

«Мы рассматриваем пять основных целей: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, повышенную военную прозрачность, взаимные меры по снижению рисков эскалации, а также устойчивую основу для долгосрочной европейской безопасности и стабильности», — сказал он.

Кушнер отметил, что любые договоренности должны в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость принятия решений каждой нацией. По его словам, каждая страна сохранит за собой право определять вопросы собственной безопасности и участия в альянсах, и ни одна страна не будет обладать правом вето в отношении суверенного выбора другой страны.

Спецпосланник заявляет, что НАТО останется центральным элементом коллективной обороны Европы, а эта инициатива будет опираться на существующие институты и обязательства

Он добавил, что США продолжат консультации в формате Shell Bay с участием Украины, НАТО, ЕС и европейских партнеров, а также привлекут РФ в рамках мирного процесса.

Ранее в этот день Кушнер подтвердил, что на следующей неделе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры в формате Украина — РФ — США.

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4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры Украины, США и Европы, посвященные послевоенному восстановлению Украины, ее экономическому развитию и гарантиям безопасности. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, принимавший участие в этих встречах, заявил, что они являются продолжением переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло.