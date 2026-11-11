Зеленский назвал три условия для диалога с Россией о безопасности Европы

Украина и ее партнеры могут обсуждать новую архитектуру безопасности Европы с Россией только после прекращения войны и предоставления Киеву гарантий безопасности.

Об этом 10 ноября заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

По словам Зеленского, Москва, вероятно, вновь продвигает идею изменения европейской архитектуры безопасности — ту самую, с которой обращалась к администрации Джо Байдена накануне полномасштабного вторжения.

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«Я думаю, это очень опасно», — подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что обсуждал этот вопрос с представителями североевропейских стран. По его словам, они готовы к диалогу, но подчеркивают необходимость соблюдения четкой последовательности.

«Первое — остановите войну в Украине, второе — гарантии безопасности для Украины, третье — возможно, какой-то диалог на эти темы, о безопасности в Европе и мире. Эта последовательность очень и очень важна», — заявил глава государства.

Идею общеевропейского соглашения о безопасности также продвигают США. Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявлял о намерении Вашингтона создать архитектуру безопасности, которая сделает невозможным возобновление войны. В то же время в ЕС это предложение встретили настороженно: европейские страны настаивают на том, что Россия должна сначала прекратить агрессию.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Особое внимание участники переговоров уделили гарантиям безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом. Также речь шла о восстановлении Украины и создании новой системы европейской безопасности. Украинская сторона настаивает на том, что сначала необходимо прекратить войну, а уже затем договариваться о новых механизмах безопасности, которые исключат возможность повторной агрессии.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам перед встречей в Абу-Даби, что после переговоров спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.