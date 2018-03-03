Аргентинскую газету первой обвинили в нарушении польского закона о Холокосте

Аргентинская газета Pagina 12 стала первой, кого обвинили в нарушении польского закона об Институте национальной памяти, который вступил в силу 1 марта, сообщает AFP.

Польская Лига против клеветы (RDI) обвинила сайт Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в том, что статью о погроме в Едвабном проиллюстрировали фотографией солдат польского антикоммунистического сопротивления.

Польская организация заявляет, что этим газета причинила "вред польской нации и доброй репутации польских солдат".

В результате резни в Едвабном 10 июня 1940 года были жестоко убиты 340 евреев, большинство из которых сожгли заживо. Польский Институт национальной памяти в 2003 году признал, что в погроме участвовали по крайней мере 40 поляков - жителей Едвабного.

Закон об Институте национальной памяти вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. Кроме того, запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков.

С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина. В израильском МИД сообщили, что Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Госдеп США призвал Варшаву пересмотреть закон.