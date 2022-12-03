«И добровольно сдать ядерное оружие». В Слуге народу озвучили требования к РФ для начала переговоров 3 декабря, 23:06 Арахамия озвучила требования к РФ для начала переговоров (Фото:Давид Арахамия / Facebook)

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия перечислил ряд требований к РФ, после выполнения которых Украина готова сесть за стол переговоров.

«Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие», — написал Арахамия в своем телеграм-канале.

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«После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности», — добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

