«И добровольно сдать ядерное оружие». В Слуге народу озвучили требования к РФ для начала переговоров

3 декабря, 23:06
Поделиться:
Арахамия озвучила требования к РФ для начала переговоров (Фото:Давид Арахамия / Facebook)

Арахамия озвучила требования к РФ для начала переговоров (Фото:Давид Арахамия / Facebook)

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия перечислил ряд требований к РФ, после выполнения которых Украина готова сесть за стол переговоров.

«Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны; выплатить репарации; наказать всех военных преступников; добровольно сдать ядерное оружие», — написал Арахамия в своем телеграм-канале.

Видео дня

«После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности», — добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Читайте также:
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Переговоры Ядерное оружие Украина-Россия Франция Переговоры с Россией Эммануэль Макрон Давид Арахамия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X