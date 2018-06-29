Арьев: Руководящие органы Совета Европы и ПАСЕ поддаются финансовому шантажу России

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал решение, принятое Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы о срочной разработке решения, которое позволит вернуть делегацию России к работе в ассамблее.

У себя в Facebook Арьев написал, что органы Совета Европы и ПАСЕ поддаются финансовому шантажу России.

"Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистских требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи", - отметил он.

По словам украинского депутата, все решится на октябрьской сессии ПАСЕ.

Он также отметил, что шансы возврата российской делегации в ПАСЕ 50/50.

"В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 из-за циничную процедуру не вижу необходимости продолжать работать в самодискредитированной организации. И мы не одни", - подчеркнул Арьев.

Ранее сообщалось, что Бюро (руководящий орган) Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть делегацию России к работе в ассамблее.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.