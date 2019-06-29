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Мировая пресса «разнесла» ПАСЕ, на восстановление репутации уйдут годы — Арьев

Вчера, 18:42
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REUTERS / Vincent Kessler

Мировая пресса разнесла Парламентскую Ассамблею Совета Европы «в хлам» за решение вернуть российскую делегацию.

Об этом нардеп и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев написал в Facebook.

«Мировая пресса разнесла ПАСЕ в хлам за решение вернуть российскую делегацию. Помню, как в Совете Европы жаловались, что деятельность организации освещается недостаточно. Вот, получили сполна! Я предупреждал их теми же словами, которые теперь печатают в обзорах: доверие к Совету Европы будет существенно подорвано, потому что не может главная европейская организация по защите прав человека и верховенства права сама топтаться и по одному, и по другому», — написал Арьев.

Политик убежден, что теперь на восстановление репутации ПАСЕ уйдут годы.

«Мало того, Россия до сих пор не заплатила Совету Европы то, что задолжала за финансовый шантаж, потому что полномочия их делегации украинцы подвесили на крючок решением передать дело в Венецианскую комиссию и не дали выбрать вице-президентом ПАСЕ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС. Но даже если россияне заплатят, то это будет цена индексации зарплат секретариата за потерю репутации и доверия», — добавил он.

Теги:   СМИ Россия Владимир Арьев ПАСЕ

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