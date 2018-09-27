Арьев: Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕ, но не любой ценой

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев провел встречи с немецкими политиками в Берлине.
По итогам встреч Арьев сообщил, что Германия выступает за возвращение российской делегации в ПАСЕ, "но не любой ценой".
Во время трехдневного визита в Берлин Арьев встретился с главами комитетов по вопросам ЕС и по правам человека, руководителями делегации в ПАСЕ от ХДС и социал-демократов, заместителем руководителя фракции ХДС, спикером ХДС по вопросам внешней политики и новым уполномоченным МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
"Сам факт такого количества встреч в условиях непростых политических событий в Берлине, которые сами депутаты называют землетрясением, свидетельствует о готовности слышать украинскую позицию. Продолжим диалог", - добавил он.
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ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.
Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.
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