Арьев: Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕ, но не любой ценой

Немецкие политики считают, что Россию необходимо вернуть в ПАСЕ, но не любой ценой

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев провел встречи с немецкими политиками в Берлине.

По итогам встреч Арьев сообщил, что Германия выступает за возвращение российской делегации в ПАСЕ, "но не любой ценой".

Во время трехдневного визита в Берлин Арьев встретился с главами комитетов по вопросам ЕС и по правам человека, руководителями делегации в ПАСЕ от ХДС и социал-демократов, заместителем руководителя фракции ХДС, спикером ХДС по вопросам внешней политики и новым уполномоченным МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

"Сам факт такого количества встреч в условиях непростых политических событий в Берлине, которые сами депутаты называют землетрясением, свидетельствует о готовности слышать украинскую позицию. Продолжим диалог", - добавил он.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.