Если мы убиваем по тысяче оккупантов в день, то дополнительных резервов России хватит на десять дней — Арестович 14 марта, 13:27 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия пытается компенсировать потери военных, привлекая к войне против Украины наемников из других стран, но дополнительных резервов оккупантам не хватит.

Об этом сообщает 24 канал.

По словам Арестовича, речь идет о примерно 10 тысячах военных.

«Если мы убиваем по тысяче (оккупантов — ред) в день, то представьте, насколько хватит этих 10 тысяч. Ну, хватит на 10 дней, — сказал он.

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