«Мы не уживемся с россиянами». Как развалится Россия, в чем Путин был прав и сколько войн с РФ еще будет до 2035-го — интервью с Арестовичем 10 апреля, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Andriy Dubchak/radiosvoboda.org)

Крах российского режима начнется с того, что от Кремля отстранятся дипломаты и сотрудники спецслужб, а до конца 2035 года между Киевом и Москвой возникнут еще три конфликта.



Война России против Украины — главные события 10 апреля

Такие военные прогнозы в эфире Радио НВ озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



Также в интервью ведущему радиостанции Алексею Тарасову он рассказал, насколько сложная ситуация на фронте, есть ли у России ресурсы для войны на Донбассе и какие угрозы нависают над Киевом и Харьковом.



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— Вы прогнозируете, что верхушка Российской Федерации начнет разваливаться с МИДа, возглавляемого Сергеем Лавровым, а следующими будут спецслужбы. На чем базируются ваши прогнозы?



— Если будут разваливаться, то эти — первые, потому что они находятся за границей и обычно первыми становятся на путь исправления и цивилизации. Это стандартная норма при крушении любого режима. Быть сообразительным в Лондоне гораздо лучше, чем сообразительным в Киеве или Мариуполе, то есть они быстрее [осознают], что можно избавиться от прелестей цивилизации. К тому же у них соответствующее окружение, начиная с информационного и заканчивая личным, официальным.



Находится российский посол где-нибудь в Париже и [читает] реальную информацию, которую не видит никто в России. Его обрабатывают западные партнеры. По настроениям западных партнеров он понимает, куда дует ветер. Если путинскому режиму конец, они первыми начнут делать сначала неофициальные заявления, а затем официальные. Неофициально, кстати, они уже делают, что они уже не хотят иметь с этим ничего общего, что они цивилизованные люди.



— Верите ли вы, что в России существует так называемая партия мира? Почему вдруг кремлевский спикер Дмитрий Песков заявил, что Россия понесла большие потери? Его уже критикуют.



— Россиян и Пескова словили во время, когда не был определен нарратив, что говорим, а что — нет. Это первая версия. Вторая: он принял личное мужественное решение, что однажды придется все-таки объяснять российскому обществу, почему на каждом кладбище каждого областного центра РФ или их большинства еженедельно добавляется новый ряд. Потери же действительно огромные, и нужно как-то готовить к этому общество. Заявил «значительные».



Помните вбросы, что якобы [Валерий] Герасимов, начальник Генерального штаба [ВС РФ], оговорился на совещании, что потери «существенные». То есть это технология.



Я вижу [в составе] партии мира не Пескова, а скорее таких людей, как [генеральный директор Сбербанка и советник Путина Герман] Греф, олигархов либеральных убеждений и ориентированных на Запад как на главного экономического партнера. Какое влияние они сейчас оказывают на Путина — это большой вопрос.



Безусловно, силовики выступают за войну. Пока есть успех. Так, как умеют мимикрировать силовики, ни одно гражданское лицо не умеет и ни один чиновник. Кремль нельзя отнести ни к партии войны, ни к партии мира: они смотрят, что более перспективно для Кремля, а затем начнут принимать решения.



— Появилась новость о том, что руководителя пятой службы ФСБ, занимавшейся подготовкой полномасштабного вторжения в Украину, Сергея Беседу перевели из домашнего ареста в тюрьму в Лефортово. Это хорошая новость для нас?



— Как и любая подобная информация, она требует проверки. Второе: хорошая новость не в том, что его посадили в тюрьму, хорошая новость в том, что он не справился с Украиной. Справится ли последующий после него, мы еще посмотрим. Не думаю, что характер российского государства изменится от посаженного за решетку начальника управления, и даже от того, что они потерпели военное, спецслужбистское, политическое, дипломатическое поражение в Украине. Речь идет о том, что в России ищут виновных.



В РФ есть одна форма вины, как уверяет нас российская оппозиция, это предательство. Нельзя быть просто виновным, ты обязательно должен кого-то предать.



В Украине будет поражение: оно уже есть, а будет зафиксировано окончательно. Путин не может быть там, где поражение, Путин должен быть там, где победа. Единственная оставшаяся ему победа — это победа внутри России. То есть он должен разоблачить какой-то сговор в ФСБ, Минобороны. Сейчас, если [Беседа] арестован или устранен и [информация] соответствует действительности, это показывает, что Кремль приступил к поиску виновных в поражении, которые должны быть определены. Собственно Владимир Путин, как известно, не может быть виновен ни при каких обстоятельствах.



— Бытует мнение у экспертов, что сейчас начнется настоящая война, что якобы российские войска вернутся с каким-нибудь настоящим планом наступления, в отличие от того, который был основан на каких-то ошибочных оценках. Насколько это возможно?



— Изначально было понятно, что начинать наступление на девяти различных оперативных направлениях это полнейший идиотизм. Они полагались на планирование, на ложные оценки реальности, за что и поплатился, по-видимому, начальник пятого управления.



Они перешли к правильному военному планированию, когда потеряли боеспособность многих частей, которые могли выполнить эти новые задачи. Эта несчастная сборная солянка, которую они стягивают со всей России, — и башкирские менты с морской пехотой тихоокеанского флота, офицерские должности занимают лица без офицерского образования, [низкого] качества. Конечно же, они будут наступать, конечно, они создали локальное преимущество на востоке, конечно, у них есть авиация, артиллерия и ракетные войска, которые бьют по нашим. Но ведь, во-первых, все это есть и у нас: наше командование, в отличие от их, лучшие образцы военного искусства демонстрирует. Во-вторых, мы знаем, что они делают, потому что там все тупо и прямолинейно; ситуационная информированность у нас гораздо лучше, чем у них.



Мобилизация в России провалена, набрать резервы не удается. Не столько потому, что люди не хотят: они более или менее могут наскрести людей. У них нет техники, как у нас. Советскую технику они хотят снять с хранения: 30 лет стоял на месте этот несчастный танк или лежал снаряд на складе. Спустя 20 лет в снаряде начинаются необратимые процессы — они становятся опасными для самих артиллеристов. Они могут и семь миллионов призвать, а чем их вооружать? А чем их снабжать?



Логистика же — тема № 1. Как говорится, дилетанты думают о тактике, а профессионалы — о логистике. Логистика всегда была слабым местом красной армии, и сейчас ситуация не улучшилась, потому что мы выбивали, в частности, специальные логистические подразделения. И сейчас у них будут большие проблемы. Я уже не говорю о поставках на сотни километров по вражеской территории, где каждый сельский житель делает все, чтобы не доехала эта техника.



Они сохранили скелет вооруженных сил, который можно вывести с севера, пополнить резервистами, что они и пытаются делать, и сказать: «Ребята, давайте снова в Украину, снова воевать». Но мне кажется, что настроения у таких подразделений после уроков, полученных под Киевом, Сумами и Черниговом, будут совсем не те, что раньше. Конечно, они никуда не денутся, пойдут в бой, но не думаю, что они станут проявлять чудеса отваги и восхищать.



А теперь сравним с мотивацией наших бойцов, с постепенно поступающей западной помощью. Мы видим, что в перспективе преимущество будет за нами. Мы будем постепенно выигрывать это противостояние. Единственный [вопрос] — сколько на это уйдет времени. Еще неделя, может, 10 дней, и на этом все: дальше — позиционная война, которая нам на пользу.



— Главное управление разведки сообщило, что российские войска перегруппировываются и планируют передвигаться в сторону Харькова. Какие крупные города сейчас в опасности?



— Они как-то будут решать [захват] Харькова, но то, что они возьмут Харьков — это почти нереально. Харьков сейчас гораздо лучше подготовлен к обороне, чем ранее, когда его в начале конфликта пытались взять подразделения, которые «не ровня» нынешним по качеству. То есть изоляция Харькова — да, огневое воздействие, удары артиллерии, авиации — могут быть, но взятие Харькова — не думаю. Они, скорее всего, город будут изолировать, чтобы части, которые находятся в Харькове и под Харьковом, не били по их войскам, действующим к югу от города. Но взятие Харькова, как по мне, это явное преувеличение, которое вбрасывает их пропаганда.



— Есть ли вероятность того, что российские войска вернутся в Киев?



— Когда имеешь дело с россиянами, нужно ждать любого идиотизма. 1% давайте оставим, чтобы все 100% не давать. С военной точки зрения, [не может быть] большей глупости, чем с кровавыми потерями взять оборонительные рубежи районов, а затем оставить их в результате поражения, отойти, а затем снова их пытаться взять. Это полный безоговорочный идиотизм. Конечно, это Кремль, он может приказать, но будет аналогичная ситуация, как и с Харьковом. Будет просто плюс 100 тысяч убитых у российских захватчиков.



— Вы говорили о сборной солянке. Россияне готовы положить хоть 100 тысяч своих людей, им ведь это не важно, потому что у них культ смерти, не культ жизни?



— Это одна из известных легенд, что россияне не учитывают потери. Учитывают, хотя бы с той точки зрения, что это инструмент, которым они пытаются выполнить политическую задачу.



Второе: они могут призвать и положить семь миллионов человек. Есть единственный вопрос: чем их вооружить? Кроме автоматов Калашникова, которых наверняка хватит у России. Уралмашвагонзавод производит 32 танка в год, а Вооруженные Силы Украины захватили 150, то есть пятилетнюю норму. Представим себе, что они переходят на работу в три смены и производят целых 100 танков в год, а мы уничтожили уже 700 — это 20-летняя норма. Ну, и чем воевать в Украине?



— В 2019 году вы предвидели войну 2022 года в мельчайших деталях. Почему вам уже тогда было очевидно, что война начнется и будет именно такой, как сейчас?



— Это обычная военная логика, знание профессии. Никаких чудес и тайн здесь нет, есть законы развития военно-политической обстановки, работающие вне зависимости от того, кто возглавляет государство.



Украина и Россия находятся в специфическом столкновении, они обречены на конфликт с принципиальным решением его причин — установление первенства на историческое наследие Киевской Руси, признанное другой стороной конфликта. Надо добыть в борьбе это наследие.



Приблизительно такой же конфликт у арабов и евреев. Арабам и евреям понадобилось пять войн, проводимых армиями, чтобы арабская коалиция поняла, что она не может одолеть Израиль. От Израиля потребовалась концентрация и мобилизация всех сил: были периоды, когда налог на армию по зарплате был 20%. Они усиленно работали, чтобы просто остаться в живых.



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Этот конфликт принадлежит к классу экзистенциальных — он не разрешается, соблазн повторить будет еще не один раз. До 2035 года вижу еще как минимум три военных столкновения с россиянами. Вопрос в том, чтобы они уже не были такого масштаба. У них нет сил, а если санкции сохранятся, вообще не будет. Если либерализируется Россия, то, возможно, до военных столкновений не будет доходить. Но все равно будет информационное, дипломатическое, экономическое противостояние, потому что два таких центра в Восточной Европе не смогут ужиться.



Полагаю, мы в этом конфликте должны становиться проактивными, то есть заявлять первенство на все наследие Древней Руси. Как бы оно ни странно звучало для современных людей XXI века, именно такую рамку задает Путин и задают в России. Припоминаете его известную речь накануне начала конфликта? Он говорил именно об этой исторической рамке. Как ни прискорбно, Путин был прав: мы должны решить этот вопрос…



Существует известный проект Русь-Украина, апологетом которого я являюсь: необходимо смелее забирать наследство и воевать за него, бороться. Это не обязательно вооруженная война, но противостояние с использованием всех средств — информационных, дипломатических, экономических. Мы не уживемся с россиянами.



Мы уснули в 2014 году в Европе, а проснулись — в Израиле. Поэтому должны вести себя соответствующим образом, если хотим уцелеть как нация.



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