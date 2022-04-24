Петляет как может — Арестович о роли Лукашенко и Беларуси в войне РФ против Украины 24 апреля, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Военная техника Беларуси (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о роли Беларуси в войне России против Украины. По его словам, Украина четко разделяет белорусский народ и белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом Арестович рассказал в интервью изданию Медуза.

«Беларусь пытались втянуть в войну очень активно. Лукашенко петляет как может, и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка. Они говорят без подробностей, но общий характер: „Я не виноват, он сам ко мне пришел“», — сказал советник главы ОП.

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В то же время он отметил, что с белорусской территории пускали ракеты, летала авиация, наступали войска, а белорусская военная инфраструктура — аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть — использовались против Украины.

«Но мы специально не поднимали этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют. Авиация уже давно бездействует, ракеты практически не стреляют. Ну, несколько эпизодических пусков было», — сказал Арестович.

Он также добавил, что активно призывал белорусов испортить железнодорожную сеть и тем самым усложнить жизнь российским войскам.

«А еще белорусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть. Я их к этому призывал, и на меня в Беларуси возбудили уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря призывал. Реально испортили, и очень усложнили жизнь российским войскам. А Лукашенко сумел петлять. И за белорусскую территорию можно больше не беспокоиться», — подытожил советник главы ОП.

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