«Командование строчит россиянам отписки». Белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины — Арестович 12 марта, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Арестович заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне (Фото:Минобороны Беларуси)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что белорусская армия не собирается участвовать в войне России против Украины.

«Не будет белорусская армия принимать участие, потому что она заняла принципиальную позицию, они не собираются участвовать в этом, от солдата до генерала. Это очень принципиальная позиция, они ее выражают и белорусское командование строчит россиянам отписки и своему руководству, что «низкий моральный дух», — сказал он.

По его словам, «белорусы не трусы, а просто трезво думают».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие готовы к возможному вторжению Беларуси на территорию Украины.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 11 марта сказал Владимиру Путину, что Украина якобы «подготовила позиции для нанесения удара по Беларуси».

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит провокации — удары по ряду населенных пунктов, расположенных у украинско-белорусской границы.

Впоследствии в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по н.п. Копани в Беларуси у границы с Украиной. В министерстве обороны Беларуси опровергли информацию об ударах по территории страны.

Россия, начавшая 24 февраля полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летают самолеты и ракеты, идет техника. Также режим Лукашенко разрешил перевозить своей железной дорогой российские ракеты.

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