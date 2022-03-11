Не дайте втянуть себя в войну. Белорусские военные после удара российской авиацией пошли к границе — Арестович

11 марта, 17:30
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Алексей Арестович (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Алексей Арестович (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что белорусские солдаты радостно колонами пошли в сторону границы и призвал Беларусь не вступать в войну.

«В 14.00 российские самолеты ударили по территории Украины в районе Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси. После чего белорусские солдаты радостно колонами пошли в сторону белорусской границы», — сказал он.

Арестович заявил, что Украина не собирается воевать с Беларусью.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/videos/1175449556532829/

«Мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны позволить втянуть себя в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно… Не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных, не надо вам попадать в их число», — сказал он.

11 марта в Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по н.п. Копани в Беларуси возле границы с Украиной.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Алексей Арестович Война России против Украины

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