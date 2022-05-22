Арестович: Если после выхода ВСУ на линию 24 февраля Россия не пойдет на переговоры по Крыму и Донбассу, будем забирать силой 22 мая, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Арестович заявил, что Украина будет докупать Крым и Донбасс силой, если Россия не пойдет на переговоры (Фото:ОП)

В случае, если после выхода ВСУ на линию разграничения на 24 февраля на переговорах с Россией не будет решаться вопрос деокупации Крыма и Донбасса, Украина будет освобождать их военным путем, заявил советник председателя ОП Алексей Арестович.

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Об этом он сказал в интервью российскому блоггеру Марку Фейгину.

«Если переговоры провалятся или на них не пойдут, мы будем забирать Крым и Донбасс тоже военным путем. Хотя это потребует многих жертв среди украинцев», — сказал советник главы ОП.

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Он отметил, что когда президент определяет политическую позицию, «она всесторонне подготовлена разведывательным сообществом Украины, партнерами».

«Если он это говорит, значит, он понимает, что есть такая возможность», — сказал Арестович.

По его словам, Россия не понимает, что за месяц-полтора Украина выйдет на пик своей боевой готовности. Вооружение поставляет Запад, «за мобилизацию можно не волноваться, там все хорошо», сказал Арестович, добавив, что повестки будут поступать представителям отдельных специальностей, но не массово.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что считал бы победой выход ВСУ "без лишних потерь" на линию разграничения по состоянию до 24 февраля до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет о полностью оккупированном украинском полуострове Крым и частях Донецкой и Луганской областей Украины.

«Я считаю, какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное — сохранить больше людей, военных. Это наша ценность и клад, как показали результаты этого вторжения», — сказал глава государства.

Он добавил, что «не надо быть слишком жадными по этому поводу, хотя это не совсем справедливо».

«Справедливо — это когда мы заберем все… Но есть земля, где они зашли и оккупировали, а есть земля, где они уже вкапывались, глубоко на некоторых территориях», — сказал президент и отметил, что следует учитывать цену войны.

Выход на линию 23 февраля 2022 года, по словам Зеленского, подведет итоги первого этапа, после чего можно будет перейти ко второй части — дальнейшим переговорам с Россией, результат которых, по его словам, должен быть справедливым для Украины.

Он также сказал, что в бою война будет кровавой, но завершение – «дипломатическим».

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