Его нельзя показывать людям. Арестович допустил, что вместо Путина на саммит G20 отправят Мишустина

26 октября, 04:44
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Михаил Мишустин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Михаил Мишустин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Советник Офиса президента Алексей Арестович допустил, что вместо диктатора Владимира Путина на саммите Большой двадцатки РФ представит премьер-министр Михаил Мишустин.

Арестович выдвинул две версии того, почему кремлевский диктатор пропустит саммит на Бали.

«Почему Путин не едет — понятно: потому что он либо находится в состоянии, когда его нельзя показывать людям уже физически, либо они просто боятся элементарного какого-то „опускания“ лица. Ну, и как пошутил один мой товарищ, Зеленский — он же непредсказуем. Он может просто подойти и дать ему по морде на камеру. Пусть Мишустин получает по морде, а Путин посидит в будке — тоже вариант», — заявил Арестович.

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Он также напомнил слова представителя кремля Дмитрия Пескова, который сообщил, что еще не решено, кто представит РФ на саммите.

https://www.youtube.com/watch?v=kTfu8Tt7PZA
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11 октября глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил Путина и президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на саммите G20 в Индонезии.

Президент Индонезии Джоко Видодо также пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

https://www.youtube.com/watch?v=leDGKz-NsB4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин Большая двадцатка G20 Саммит G20 Михаил Мишустин Алексей Арестович саммит G20 Бали

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