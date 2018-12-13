Арестованная в США россиянка Бутина признала свою вину Сегодня, 18:44 366 Цей матеріал також доступний українською Мария Бутина Фото: All4shooters.com

Обвиняемая США в агентурной деятельности в пользу РФ, россиянка Мария Бутина признала свою вину, сообщает CNN.

Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США.

Напомним, что 15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

10 декабря появилась информация, что Бутина в суде заявила, что решила отказаться от заявления о своей невиновности.

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