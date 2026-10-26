Японских дипломатов впервые допустили к журналисту, которого Россия обвинила в шпионаже

Япония требует от России немедленно освободить своего гражданина, арестованного в РФ по подозрению в «шпионаже», а 26 октября японские дипломаты впервые смогли с ним встретиться. Об этом говорится в заявлении МИД Японии.

Встреча состоялась почти через две недели после ареста, произошедшего 13 октября. По данным Токио, задержанный на здоровье не жалуется.

Японское ведомство не уточняет, кто именно этот гражданин, однако описание соответствует Юки Имаи — корреспонденту газеты Hokkaido Shimbun, задержанному в России именно в тот день.

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Пока мужчина остается под стражей, японские власти настаивают на том, чтобы Москва обращалась с ним гуманно, честно и беспристрастно. Токио пообещал приложить все усилия для его защиты.

Арест японского журналиста на Сахалине — что известно

Юки Имаи задержали на Сахалине 13 октября; ФСБ подозревает его в шпионаже. Уже 15 октября премьер-министр Японии Санаэ Такаити отвергла эти обвинения. Отвечая на вопрос о том, работал ли журналист на японскую разведку, она подчеркнула, что эти обвинения безосновательны, а подробностей о том, в чем именно его обвиняют, в Токио пока не знают.

Имаи интересовался историей советско-японской войны и темой дружбы между двумя странами. В июне вместе с детьми из местного дома детского творчества он исследовал место, где в 1946 году содержались японские военнопленные. Само учреждение в своем отчете назвало этот визит примером уважительного отношения к истории и памяти предков.

В тот же день, когда Такаити прокомментировала арест, ФСБ сообщила о задержании в Псковской области 35-летнего гражданина Швеции, ранее служившего в украинской армии. В Кремле утверждают, что он незаконно пересек границу, чтобы совершить диверсии на военных объектах.