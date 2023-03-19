«С кем вы собираетесь говорить?»: Президент Сербии запугивает «плохими последствиями» из-за ордера на арест Путина 19 марта, 19:42 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина только продолжит войну РФ против Украины.

Об этом сообщает Associated Press.



«Я думаю, что выдача ордера на арест Путина, не вдаваясь в юридические детали, будет иметь плохие политические последствия, и это говорит о большом нежелании говорить о мире и о перемирии […] Мой вопрос: теперь, когда его обвиняют в худших военных преступлениях, с кем вы собираетесь говорить? […] Вы действительно считаете, что можно победить Россию за месяц, за три месяца, за год?» — высказался Вучич.

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Он считает, что цель выдачи ордера состоит в том, чтобы усложнить общение с Путиным, чтобы все, кто с ним разговаривает, знали, что его обвиняют в военных преступлениях.

На вопрос журналистов о том, арестуют ли Путина, если он прибудет в Сербию, Вучич сказал, что «это бессмысленный вопрос, поскольку понятно, что пока продолжается конфликт, Путину некуда ехать».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МКС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Сербия поддерживает связи с РФ и до сих пор не ввела санкции против страны-агрессора. Однако недавно Александр Вучич заявил, что не может пообещать, что ограничений не будет.