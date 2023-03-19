Возможный визит Путина на саммит БРИКС. В Южной Африке заявили о понимании обязательств касательно ордера на арест диктатора 19 марта, 17:24 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Южная Африка осознает свои юридические обязательства по ордеру Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина, заявил спикер президента ЮАР Винсент Магвенья.

Об этом пишет Reuters.

«Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать сотрудничать с различными заинтересованными сторонами […] Мы принимаем во внимание отчет об ордере на арест, который выдал МУС», — сказал Магвенья.

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Он добавил, что Южная Африка хочет, чтобы война в Украине завершилась путем мирных переговоров.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.



В августе 2023 года Южная Африка будет принимать саммит БРИКС, — ожидалось, что там будет Путин. Sky News обращало внимание, что в таком случае ЮАР будет юридически обязана выполнить ордер на арест.