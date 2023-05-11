В России угрожают объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест диктатора Путина 11 мая, 14:43 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Следственный комитет РФ пригрозил объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

«Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск», — сказал он.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.