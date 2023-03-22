Европейские страны-участницы Римского статута должны арестовать Путина, если он их посетит — Блинкен 22 марта, 21:03 Энтони Блинкен (Фото:Amit Dave/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая европейская страна, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда, должна арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он ее посетит.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что любой, кто является участником суда и имеет обязательства, должен выполнять свои обязательства», — сказал Блинкен.

Блинкен не ответил прямо, передаст ли Вашингтон Путина в МУС, если диктатор приедет США.

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«Я не думаю, что у него есть какие-либо планы приехать сюда в ближайшее время», — сказал Блинкен, отметив, что США не подписали Римский статут.

Инфографика: НВ

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен сообщила, что Путин будет арестован, если он приедет в Германию.