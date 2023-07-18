Президент ЮАР назвал возможный арест Путина на саммите БРИКС «объявлением войны России» 18 июля, 20:10 Сирил Рамафоса (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил в Высоком суде Гаутенга, что возможный арест российского диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС будет означать объявление войны РФ.

Об этом сообщает News24.

Он также сказал, что такое решение было бы «безрассудным» и «неконституционным».

«Это было бы безрассудным, неконституционным и незаконным использованием полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина», — под присягой заявил Рамафоса.

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«Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и исполнять права народа республики на жизнь, безопасность и защиту, среди других прав в Билле о правах», — добавил президент ЮАР.

Рамафоса не хотел, чтобы общественность узнала это заявление. Однако суд 18 июля не согласился с утверждениями президента о том, что нужно сохранить его показания в тайне «ради конфиденциальности взаимодействия с Международным уголовным судом по аресту Путина».

16 июля в ЮАР заявили, что российский диктатор Владимир Путин официально не подтвердил, что приедет на саммит БРИКС в Южную Африку.

Саммит стран БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые остаются близкими к Москве, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (среди них ЮАР).

В правительстве ЮАР заявляли, что планируют изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров разыскиваемых МКС стран.