Дмитрий Кулеба поприветствовал решение МУС о выдаче ордена на арест Путина

17 марта, 18:17
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Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины/Facebook)

Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины/Facebook)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

«Колеса правосудия вращаются: Я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей», — написал он в Twitter.

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Министр отметил, что международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления.

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Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который обвиняется в совершении военных преступлений в Украине.

Генпрокурор Украины Андрей Костин отметил, что теперь Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления — незаконной депортации и перемещения украинских детей.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия МИД Украины Дмитрий Кулеба

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