Путин может быть арестован, если приедет в Бразилию — МИД страны 22 марта, 18:24 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатора Владимир Путин может «столкнуться с трудностями» из-за ордера на арест Международного уголовного суда, если приедет в Бразилию.

Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, сообщает Tio.

«Любой, кто едет в страну, которая признает юрисдикцию МУС, может столкнуться с трудностями, я в этом не сомневаюсь», — сказал министр, отвечая на вопрос, могут ли Путина арестовать, если он приедет в Бразилию.

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Министр отметил, что Бразилия «уважает и следует» МУС. Он осудил российское вторжение в Украину, и напомнил, что бразильская конституция защищает «территориальную целостность» как одну из основ внешней политики.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен сообщила, что Путин будет арестован, если он приедет в Германию.

Инфографика: НВ