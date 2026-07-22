Мэр Нью-Йорка Мамдани признал, что не сможет арестовать Нетаньяху в Нью-Йорке по ордеру МУС

Об этом 22 июля сообщает агентство Bloomberg.

«Моя администрация изучила все возможности, предусмотренные действующим законодательством, чтобы определить, сможет ли город Нью-Йорк исполнить ордер на арест Международного уголовного суда, если Беньямин Нетаньяху прибудет сюда. Очевидно, что у нас нет независимых юридических полномочий для исполнения этого ордера», — сказал Мамдани и добавил, что этим вопросом должно заняться «федеральное правительство США».

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Как напоминает Bloomberg, главы иностранных государств традиционно пользуются дипломатическим иммунитетом — на время пребывания в США с официальным визитом.

«Более того, власти США регулярно разрешают лидерам правительств и официальным лицам даже из стран, которые они считают открыто враждебными, приезжать в Нью-Йорк в рамках своих обязанностей в качестве принимающей стороны Генеральной Ассамблеи ООН», — подытожили в агентстве.

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Ордер МУС на арест Биньямина Нетаньяху — что известно

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. В частности, Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

По версии палаты предварительного производства, Нетаньяху и Галлант могли «умышленно и сознательно лишить гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания» (речь идет о воде, лекарствах, продовольствии и т. д. ).

Правительство Израиля раскритиковало ордера МУС на арест Нетаньяху и Галланта и обвинило МУС в антисемитизме.

10 апреля 2026 года суд в Турции принял решение предъявить обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и 35 другим израильским должностным лицам, в частности министру обороны Исраэлю Кацу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру. Их обвиняют в причастности к перехвату флотилии «Сумуд», которая в октябре 2025 года направлялась в сектор Газа. Среди задержанных тогда активистов была Грета Тунберг.

20 июля мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что рассматривает возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот посетит город для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

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«Я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен быть в Гааге [там находится Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест премьер-министра Израиля]. Он военный преступник, которому Международный уголовный суд предъявил обвинения, и вы увидите, что такого мнения придерживаются многие — исключительно из-за последствий его действий на протяжении последних многих лет», — заявил он.

Однако в тот же день президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что премьера Нетаньяху «ни при каких обстоятельствах» не арестуют на территории Соединенных Штатов.

«Биньямина Нетаньяху ни в коем случае, никаким образом и ни при каких обстоятельствах не арестуют во время его пребывания в США. Он ведет борьбу против Исламской Республики Иран, которая недавно убила 52 000 невинных демонстрантов, а на протяжении последних 47 лет убивала американских солдат и других людей», — заявил глава Белого дома.