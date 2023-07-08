Двигают шкафы и оставляют фекалии. Журналиста Гершковича в России арестовало тайное подразделение ФСБ, запугивающее американцев — WSJ 8 июля, 00:56 WSJ рассказала о преследовании американцев в России спецслужбами страны-агрессора (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Задержанием журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России занималось тайное подразделение ФСБ, которое следит за высокопоставленными американцами на территории страны-агрессора. Об этом идет речь в статье WSJ, опубликованной в пятницу, 7 июля.

Журналисты пообщались с десятками высокопоставленных дипломатов и сотрудников служб безопасности в Европе и США, американцами, которые были незаконно задержаны в России, их семьями, а также, по их версии, «независимыми российскими журналистами и аналитиками в сфере безопасности», изучили судебные документы и доклады ФСБ.



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По данным WSJ, речь о Департаменте контрразведывательных операций (ДКРО) ФСБ — подразделении, о котором практически ничего не знают «за пределами узкого круга экспертов по России и офицеров разведки». Западные дипломаты считают, что ДРКО также несет ответственность за задержание в России бывших американских морских пехотинцев Пола Уилана и Тревора Рида. В статье сказано, что ДРКО активизировал деятельность «по мере обострения конфликта между Москвой и Вашингтоном» в последние годы.

Источники WSJ заявили, что Владислав Меньшиков — глава контрразведывательной службы ФСБ, курирующей ДКРО — по видео докладывал российскому диктатору Путину до и после задержания Гершковича .

Американские и бывшие российские чиновники рассказали, что «Путину нравится», когда ему лично докладывают о слежке ФСБ за западными журналистами. Из просочившихся документов ФСБ СМИ узнали, что главы ведомств по иерархии «добавляли карандашные пометки на полях служебных документов, чтобы начальство могло стереть любые комментарии, способные расстроить» главу кремлевского режима.

Американские чиновники также подозревают, что именно ДКРО отключил электричество в резиденции посла США в России Линн Трейси в ночь после того, как она впервые встретилась с представителями страны-агрессора, а в другом случае преследовал машину сотрудника американского посольства на вертолете.

Как пишет WSJ, американские дипломаты регулярно обнаруживают, что у них дома передвинули книжные шкафы или украли драгоценности, и подозревают ДКРО. Также, по словам собеседников газеты, у департамента есть «визитная карточка» — они регулярно оставляют окурок на сиденье унитаза в квартирах людей, за которыми следят, чтобы «их цели знали, что их дома под наблюдением». Западные официальные лица также заявили, что ДКРО «оставляли фекалии в туалетах в домах дипломатов и в чемодане высокопоставленного чиновника, приехавшего из Вашингтона».

Недавно российский беспилотник преследовал супругу дипломата, которая возвращалась в посольство. На крыше ее машины скотчем наклеили рашистский символ полномасштабного вторжения в Украину — Z. По мнению американских чиновников, к этому тоже причастен департамент. В США также считают, что полицейские, которых кремлевский режим выставил возле посольства США в Москве, — переодетые офицеры ДКРО.

По информации WSJ, американские дипломаты, работающие на территории страны-агрессора, проходят специальную подготовку, чтобы избегать ФСБ, и руководствуются принципами, которые неофициально называют Московские правила. Недавно эти принципы обновили из-за более агрессивного поведения российских спецслужб. Один из таких принципов, по словам собеседников газеты, — «Совпадений не бывает».

В материале также рассказывается о периоде после 2012 года, когда на фоне протестов в России спецслужбы усилили слежку за американскими гражданами и дипломатами. По словам американских чиновников, которые в прошлом работали в России, сотрудники посольства замечали, что агенты ДКРО ходили за детьми посла в школу, на футбол и в McDonald’s. В дома дипломатов вламывались, а один из дипломатов, работавший в офисе военного атташе, обнаружил, что его собаку, вероятно, отравили.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин лично одобрил арест Эвана Гершковича. Последний раз иностранного журналиста в России арестовывали по обвинению в шпионаже 37 лет назад.