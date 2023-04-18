США добиваются постоянного доступа к задержанному в РФ журналисту WSJ

18 апреля, 02:41
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Эван Гершкович (Фото:instagram.com/evangershkovich/)

Эван Гершкович (Фото:instagram.com/evangershkovich/)

США будут добиваться от России постоянного консульского доступа к незаконно задержанному журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Его арестовали 30 марта.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Очевидно, мы стремимся, чтобы консульский доступ продолжался и дальше, и мы хотим иметь возможность видеть Эвана и разговаривать с ним на регулярной рутинной основе. Это наша цель», — заявил он.

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Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Эвана Гершковича. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.

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США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден говорил с семьей журналиста и заверил их, что правительство делает все возможное, чтобы «вернуть его домой как можно быстрее».

По данным Bloomberg, российский диктатор Путин лично одобрил арест Гершковича.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Арест Россия-США WSJ Журналист

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