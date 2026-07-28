В Армении зафиксировали резкий рост спроса на квартиры со стороны россиян, которые преимущественно направляются в Ереван, опасаясь новой волны мобилизации осенью , из-за этого цены на аренду жилья в столице существенно выросли.

Об этом изданию Верстка рассказали местные риелторы.

По словам одного из риелторов, спрос настолько велик, что цены на рынке недвижимости Еревана стали «просто безумными». Другой специалист по подбору жилья отметил, что если в 2024—2025 годах основными клиентами были эмигранты, просто переезжавшие из одной квартиры в другую, то теперь около 80% обращений поступает от людей, которые недавно переехали или только планируют это сделать — по его словам, ситуация в целом сопоставима с 2022 годом.

Реклама

За последние три месяца цены на аренду в столице Армении выросли примерно на 30%. Еще один риелтор связывает это с потоком россиян, прибывающих в страну, отмечая, что спрос растет с майских праздников, а сейчас лишь усиливается — у него уже много запросов на сентябрь, и он предполагает, что люди хотят уехать перед выборами.

В популярном среди россиян Telegram-канале по поиску недвижимости ежедневно появляются десятки новых объявлений от тех, кто уже прилетел в Армению или планирует переезд осенью. Жилье ищут как семьи с детьми, так и одинокие молодые мужчины и женщины. Об ажиотажном спросе пишут и в профильных Telegram-каналах, посвященных недвижимости в Армении, сравнивая нынешнее лето с летом 2022 года.

По данным Яндекс Вордстат, всплеск интереса к запросу «квартиры в Ереване» в России начался весной 2026 года. За неделю с 13 по 19 июля количество запросов достигло 5,2 тысячи, превысив показатели недели начала полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля — начале марта 2022 года (5 тысяч).

Рекордное количество поисковых запросов было зафиксировано во время мобилизации осенью 2022 года — почти 10 тысяч за неделю с 19 по 25 сентября. По данным Google Trends, уровень интереса россиян к квартирам в Ереване летом 2026 года уже сопоставим с периодом полномасштабного вторжения и мобилизации.

Армения была популярным направлением для эмиграции в начале войны и во время мобилизации благодаря возможности въезда по внутреннему паспорту и относительно простой легализации.

Вероятная мобилизация в России — что известно

Реклама:

18 июля Центр противодействия дезинформации сообщил, что осенью Россия планирует мобилизовать более 500 тысяч человек для восполнения потерь и возможного открытия нового направления фронта. Часть мобилизованных планируют отправлять на фронт уже через две недели после призыва для восполнения потерь на востоке, тогда как остальных будут готовить около месяца для возможного открытия нового направления боевых действий.

24 июля Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новой волне мобилизации осенью. По словам президента, в настоящее время российская армия теряет на фронте больше военнослужащих, чем успевает набирать, однако Кремль не отказывается от планов по усилению боевых действий. Согласно данным разведки, Путин планирует усилить мобилизацию уже в начале октября — после выборов в Государственную думу.