«Потребуют стать владельцами». Данилов исключил возможность «аренды» украинского Крыма Россией 15 августа, 15:40 Данилов ответил на вопрос относительно возможности «аренды» Крыма (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что «аренда» украинского Крыма невозможна, так как страна-агрессор Россия очень скоро потребует стать владельцем полуострова.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

«Они уже были нашими арендаторами. Очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют», — пояснил Данилов.

Видео дня

Секретарь СНБО также ответил на вопрос, возможна ли автономия демилитаризованного Донбасса после его освобождения с гарантиями ООН. Данилов заявил, Киеву уже было достаточно автономии Крыма.

«Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безусловное возвращение под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск», — резюмировал он.

В июне белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что Россия якобы хотела договориться с Украиной об «аренде Крыма» во время переговоров в начале полномасштабного российского вторжения.

В Кремле опровергли слова Лукашенко об «аренде Крыма» и назвали оккупированный украинский полуостров «регионом» страны-агрессора.

29 июля руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут на оккупированный полуостров Крым.

В этот же день британский таблоид Sunday Express со ссылкой на анонимные источники сообщил, что более 2 тысяч украинских военных прибыли в Дартмур в Англии, чтобы принять участие в специальных учениях и освободить после этого оккупированный Крым до Рождества.

По информации источников, эти военные сформируют «наконечник копья» во время вторжения в Крым, тогда как две другие силы, которые издание не называет, будут осуществлять параллельные атаки.