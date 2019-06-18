Арбитраж ООН вынесет решение о юрисдикции в «морском деле» против РФ через несколько месяцев — Зеркаль Сегодня, 13:36 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Eva Plevie Елена Зеркаль REUTERS/Eva Plevie

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль рассчитывает, что трибунал ООН по морскому праву в течение трех-шести месяцев вынесет решение о юрисдикции по делу о нарушении прав Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом Зеркаль заявила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Для нас является неприемлемым, самым болезненным вариант, когда арбитраж может сказать, что они не нашли юрисдикцию. Но мы считаем, что этого не должно быть, потому что иначе они нарушат основоположный принцип ООН непризнания… Теперь мы ждем решения юрисдикции, после этого трибунал определится, сколько у России есть времени на подачу своего контрмеморандума», — сказала Зеркаль.

Замглавы МИД добавила, что решение в отношении юрисдикции будет вынесено в промежутке от трех до шести месяцев.

По ее оценке, трибунал поставлен в очень сложное положение, потому что " возражения россиян касаются того, что трибунал не может рассматривать это дело, так как речь идет о морских правах Украины вокруг «российского Крыма» и юрисдикции трибунала здесь быть не может".

«Мы же вопрос по поводу Крыма не ставим перед трибуналом вообще никак. Мы просто говорим о том, что Крым — это суверенная территория Украины, и это не является предметом этого спора. Предметом этого спора является нарушение наших прав в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе, и они касаются незаконной добычи наши природных ресурсов, незаконного вылова рыбы, незаконного строительства Керченского моста, препятствия свободы навигации», — пояснила замминистра.

Отвечая на вопрос о том, сколько вариантов решений трибунала может быть, Зеркаль сказала, что их не два, а три.

«Потому что есть еще один сценарий, по которому трибунал может сказать, что невозможно рассмотреть юрисдикцию на данном этапе и ее нужно рассматривать вместе с вопросом по сути, рассматривая факты», — отметила Зеркаль.

11 июня Зеркаль представила позицию Украины по делу против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Зеркаль напомнила, что РФ противоправно построила мост через Керченский пролив, задерживает суда всех стран, направляющихся в Мариуполь или Бердянск.

По словам Зеркаль, Россия продолжает разворовывать ресурсы Черного и Азовского морей.