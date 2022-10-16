Россия, вероятно, могла договориться с Ираном о поставках беспилотников Arash-2 — ISW 16 октября, 08:31 ISW со ссылкой на российские Telegram-каналы пишет, что РФ, вероятно, могла закупить у Ирана Arash-2 (Фото:iranpress.com)

Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что единственным свидетельством такого соглашения пока являются российские и украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники.

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В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что беспилотники Arash-2 имеют якобы уникальные возможности большой дальности и могут быть нацелены с баз в Иране на израильские города, такие как Тель-Авив и Хайфа.

В то же время в ISW считают «очень маловероятным», что россияне смогут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они используют Shahed-136.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский с ссылкой на разведку заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. Позже глава Минобороны Алексей Резников сказал, что войска РФ имеют около 300 дронов иранского производства. По его данным, оккупанты пытаются закупить еще несколько тысяч таких беспилотников.

Впервые о применении такого беспилотника сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ сбивают по меньшей мере 85% иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые выпускает Россия по территории Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.

В то же время официальный Тегеран отрицает поставки дронов Москве.