«Имеют неадекватного соседа». Южная Корея может стать ролевой моделью в восстановлении Украины — Арахамия 6 июня, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Южная Корея может стать ролевой моделью в восстановлении Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.

По его словам, у Украины и Южной Кореи много общего.

«Обе страны имеют неадекватного соседа с диктатурой, обе страны — молодые демократии, Украина и Корея имеют оккупированные территории, хотят, чтобы их народы развивались, и должны быть готовы защищать себя в войне», — сказал он во время встречи с представителями парламента Южной Кореи.

Видео дня

В рамках встречи стороны обсудили возможности военно-технического сотрудничества, сотрудничества в сфере высоких технологий.

«Мы, со своей стороны, продемонстрировали достижения Украины в сфере цифровой трансформации, чем наши коллеги были приятно удивлены», — сказал Арахамия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.