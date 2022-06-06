«Имеют неадекватного соседа». Южная Корея может стать ролевой моделью в восстановлении Украины — Арахамия
Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Южная Корея может стать ролевой моделью в восстановлении Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.
По его словам, у Украины и Южной Кореи много общего.
«Обе страны имеют неадекватного соседа с диктатурой, обе страны — молодые демократии, Украина и Корея имеют оккупированные территории, хотят, чтобы их народы развивались, и должны быть готовы защищать себя в войне», — сказал он во время встречи с представителями парламента Южной Кореи.
В рамках встречи стороны обсудили возможности военно-технического сотрудничества, сотрудничества в сфере высоких технологий.
«Мы, со своей стороны, продемонстрировали достижения Украины в сфере цифровой трансформации, чем наши коллеги были приятно удивлены», — сказал Арахамия.
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