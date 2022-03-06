НАТО не готово говорить о вступлении Украины в ближайшие 5−10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление — Арахамия 6 марта, 20:49 Цей матеріал також доступний українською НАТО не готово обсуждать вступление Украины в ближайшие 5−10 лет, заявил Арахамия (Фото:NATO)

Руководитель фракции Слуга народа, глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что страны НАТО не готовы даже обсуждать вопрос о том, чтобы Украина вступила в Альянс в ближайшие 5 или 10 лет. Он добавил, что украинские власти не будут бороться только за факт существования самой заявки на вступление.



«Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о том, чтобы мы вступили в НАТО в ближайшие 5 или 10 лет. Мы бы не боролись за заявку на вступление в НАТО, мы бы боролись за результат, но не за процесс », — сказал Арахамия в интервью Fox News.

По его словам, «мы готовы обсуждать какие-то „ненатовские“ модели, но обсуждать это нужно не только с Россией».

«Например, речь может идти о прямых гарантиях [безопасности] со стороны разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, возможно, Германия и Франция. Мы открыты для обсуждения таких вещей в более широком кругу, не только в двусторонних дискуссиях с Россией, но и с другими партнерами», — сказал нардеп.

Украина подала заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2008 году. 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла поправки к Конституции, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.



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