Арахамия об экспорте оружия из Швейцарии: решение находится на стадии одобрения профильными комитетами 13 мая, 21:08 Давид Арохамия (Фото:Давид Арохамия/Telegram)

Председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о первых результатах работы со Швейцарией по оружию их производства, которое было начато еще в начале 2023 года.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем Telegram.

«В СМИ много неточных трактовок последних решений швейцарских коллег. Начиная с того, что парламент якобы уже принял решение о согласии на экспорт, заканчивая тем, что Швейцария уже направляет нам оружие», — написал Арахамия.

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По его словам, профильные комитеты страны поддержали предложения по смягчению правил экспорта оборонных технологий.

В Украине уже знают дату, когда проекты соответствующих решений будут вынесены на голосование в зале.

«Работаем над тем, чтобы они были результативными», – добавил глава фракции Слуга народа.

13 мая стало известно, что обе палаты швейцарского парламента проголосовали за внесение поправок в Закон о военных материалах, что позволит в будущем передавать военную технику Украине.

В марте Швейцария совсем не поддержала реэкспорт боеприпасов в Украину. Но в последние недели давление на Берн со стороны западных партнеров усилилось, правительство призывают к большей помощи Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию за вето на поставку боеприпасов.