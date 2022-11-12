Арахамия о переговорах с Россией: Об этом можно будет говорить, когда заработают электоральные циклы — во второй половине 2023-го 12 ноября, 23:37 Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

Возможность возобновить переговоры Украины с Россией может появиться во второй половине 2023 года, считает руководитель фракции Слуга народа, глава переговорной делегации с РФ Давид Арахамия.



Об этом он заявил в эфире телемарафона в субботу, 12 ноября.

На вопрос, когда можно будет говорить о переговорах с РФ, Арахамия ответил, что, по его мнению, это будет тогда, когда и в России, и в США начнут работать электоральные циклы.

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«То есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будут стартовать и президентские гонки в США. К тому же, в 2024-м будут выборы у Путина. И всем нужно будет политически что-нибудь демонстрировать», — сказал Арахамия.

В посте в Telegram он подчеркнул: даже такой важный фактор как электоральные циклы позицию Украины не изменит — Киев сядет за стол переговоров тогда, когда «наши условия будут выполнены».

Глава фракции Слуга народа не считает, что российский диктатор способен продемонстрировать какие-то военные успехи, «поэтому они, возможно, будут пытаться на дипломатическом фронте как-то демонстрировать что-то своему народу». Также он предположил: сейчас Россия снова поднимает вопрос о переговорах, поскольку ей нужно время, чтобы перезарядиться.

«Они перегруппировку делают, с оружием есть проблемы, с боеприпасами. Им просто нужно время, чтобы усилить свои позиции. Мы не будем давать им в такое время», — подчеркнул Арахамия.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры с РФ:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.