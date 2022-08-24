Наблюдение, психологические портреты. На переговорах в Беларуси делегация из РФ пыталась эмоционально вывести нас из равновесия — Арахамия 24 августа, 11:51 Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

Руководитель фракции Слуга народа, глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия заявил, что на переговорах в Беларуси делегация из РФ пыталась эмоционально вывести их из равновесия.

«Нас было там пять или шесть человек, сидевших за столом, у них (российской делегации - ред) тоже было пять или шесть человек. Позади них было около 30 человек, из которых кто-то делал наши психологические портреты, кто-то наблюдал, разведка - очень-очень много стаффа. А мы приехали, и позади нас никого нет», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Арахамии, когда напряжение сильно возрастало – он брал таймаут.



«Когда я видел, что может начаться брань или драка, я брал таймаут и говорил: стоп. Мы шли в бэкрум, там сидели, общались, говорили, что нельзя сейчас давать предпочтение эмоциям» – рассказал он.

Арахамия заявил, что россияне пытались вывести их из равновесия.

"Они пытались эмоционально вывести нас из равновесия и таким образом получить фактически преимущество. Нам было тяжело держать равное эмоциональное состояние. В этом была большая нагрузка», - сказал он.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры Украины со страной-агрессором Россией возможны только при условии, что российские войска покинут незаконно оккупированные украинские территории.

До этого украинский президент говорил, что переговоры невозможны из-за того, что Россия не хочет заканчивать войну и решила полностью разрушить Украину.

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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