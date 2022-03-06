Арахамия назвал главные проблемные вопросы в переговорах с РФ 6 марта, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Украинская и российская делегации на переговорах в Беларуси (Фото:Sergei Kholodilin / BelTA / Handout via REUTERS)

Руководитель фракции Слуга народа, глава украинской делегации на переговорах в Беларуси Давид Арахамия рассказал, что в переговорах с РФ есть несколько проблемных вопросов, мешающих сторонам прийти к согласию.



Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Единственные пункты, по которым практически невозможно договориться, это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает на том, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества», — заявил Арахамия.

Также он добавил, что украинская делегация не готова идти на компромисс по вопросам территориальной целостности Украины. По его словам, в этом вопросе позиция украинской стороны жесткая.

«Мы готовы обсуждать любые другие динамические варианты, но не признание этих территорий», — добавил Арахамия.

В то же время, нардеп считает, что определенный прогресс в переговорном процессе есть: «По крайней мере, две группы слушают друг друга и активно обсуждают разные вещи».

Гуманитарный коридор Арахамия назвал «единственным достижением наших переговоров».

«У нас так много людей застряли в городах, дети, женщины и иностранные студенты из Китая, Индии, Пакистана и Турции. Мы договорились с российской стороной, что мы будем делать гуманитарный коридор под наблюдением Красного Креста», — сказал нардеп.

Он подчеркнул, что при организации эвакуационных маршрутов для населения у военных есть опасения по поводу того, что оккупанты могут использовать временный режим прекращения огня для перегруппировки военных сил и получить определенное конкурентное преимущество.

«Когда мы устраиваем перемирие, обе стороны должны прекратить перемещение войск», — сказал Арахамия.

Политик также прокомментировал внешний вид украинской делегации на переговорах с россиянами, куда он пришел в кепке.

«Я решил, что нам нужны креативные решения. Все, что вы видите — это дипломаты старой школы в черных галстуках и которые разговаривают, как в газетах, они просто читают инструкции из Москвы. В мирных условиях я никогда не ношу эти кепки. Но поскольку мы должны пожать друг другу руки и мы должны придерживаться определенных протоколов, я решил использовать свою бейсболку, чтобы показать свое настоящее отношение к этой стране. И я не перестану этим пользоваться, пока мы не найдем мир в интересах Украины», — сказал Арахамия.

«На их стороне нет динамики, гибкости. Каждый раз, когда я предлагаю какие-то отклонения процессов, они говорят, что нужно обращаться в Москву. С нашей стороны, у нас больше свободы, больше выбора, потому что нам нужен результат, нам не нужно демонстрировать процесс», — добавил политик.

Он отметил, что изначально позиция Украины заключалась в том, что переговорный процесс должен проходить на беспроигрышных условиях, а не в условиях ультиматумов под дулом пистолета.

«Если вы хотите продолжать эту стратегию, мы просто встанем, поедем домой и дадим отпор», — заявил представитель украинской делегации.

Арахамия также рассказал о своих ощущениях от переговоров с россиянами в связи с тем, что сам он родом из Абхазии — грузинского региона, оккупированного Россией с 1992 года.

«Это безумие, когда мне было 12 лет, я вынужден был покинуть свою страну и убежать только потому, что российские солдаты ворвались в мою страну. Я переехал сюда, я вырос, я построил собственный бизнес, я основал свою семью и родил детей. Я был сильный в Украине. И здесь то же самое снова происходит, те же люди [россияне]. Для меня это очень личное. В 12 лет я не мог отбиваться, а сейчас — в 42 я обязательно дам отпор и сделаю все возможное, чтобы остановить их», — сказал Давид Арахамия.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели два этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля и 4 марта. Третий раунд переговоров намечен на понедельник, 7 марта.

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