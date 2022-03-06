Арахамия: Нам не нужны самолеты НАТО, дайте ракеты противовоздушной обороны, и мы сами все сделаем 6 марта, 22:10 Цей матеріал також доступний українською Украинские власти ведут переговоры с Западом по поводу усиления противовоздушной обороны (Фото:Слуга народа)

Глава фракции Слуга народа, глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что как только украинские силы прекратят господство РФ на небе, они смогут дать отпор на земле.



Об этом он сказал в интервью Fox News, комментируя нынешний отказ Запада от закрытия неба над Украиной.

«Мы начали получать определенные военные преимущества, и Россия начала активно использовать авиацию. В первые дни они уничтожили все наши средства противовоздушной обороны. Они в основном летают в пустом небе, они доминируют в небе. Как только мы прекратим их господство на небе, мы дадим отпор на земле Даже учитывая то, что их армия в пять-десять раз больше нашей, мы вполне уверены, что мы дадим отпор и вернем их туда, откуда они начинали. Вот почему установление бесполётной зоны так важно, оно спасает столько жизней», — сказал Арахамия.

Он отметил, что последние опросы показывают, что 70% граждан США поддерживают закрытие неба над Украиной.

«Это можно сделать по-разному — не только предоставив гарантии, которых боится НАТО, но и предоставив Украине оружие противовоздушной обороны, чтобы мы могли защищаться. Нам не нужны самолеты НАТО, дайте ракеты противовоздушной обороны, и мы сами сделаем эту задачу», — сказал нардеп.

Он добавил, что есть слухи, что бывший президент США Дональд Трамп и несколько конгрессменов-республиканцев планируют посетить Киев, чтобы показать свою поддержку Украине.

«Это хороший знак. Политики начинают прислушиваться к тому, что поддерживают американские граждане, и они поддерживают предоставление дополнительного оружия храбрым украинским воинам. Думаю, в конце концов, такое решение примут политики», — считает Арахамия.

Он призвал американцев обращаться к своим политикам, конгрессменам или сенаторам и оказывать на них давление: «Попросите прислать нам противовоздушную оборону, потому что без противовоздушной обороны мы потеряли бы сотни тысяч мирных людей. Дайте нам это оружие, и мы сами сделаем эту задачу».

Уже 11-й день Россия ведет войну против Украины. Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО пока что не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ.

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