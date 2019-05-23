АР: Пентагон планирует отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных для противодействия Ирану Сегодня, 03:57 204 Цей матеріал також доступний українською Kansas Adjutant General’s Public Affairs Office / Flickr Никакого конкретного решения еще не принято Kansas Adjutant General’s Public Affairs Office / Flickr

Министерство обороны США готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных для усиления защиты от потенциальных иранских угроз, сообщает AP со ссылкой на источники.

По данным источников, никакого конкретного решения еще не принято и пока непонятно, Белый дом одобрит отправку всех или только часть из предложенных Пентагоном сил.

Как отмечают чиновники, войска будут оборонительными силами. Также будет обсуждаться инициатива о направлении на Ближний Восток дополнительных ракетных комплексов Patriot, а также увеличении числа кораблей в Персидском заливе.

Встреча относительно планов Пентагона должна состояться в четверг, 23 мая.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из сделки по ядерной программе Ирана и введения жестких санкций против иранского режима.

Для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе США отправили ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, тактическую группу бомбардировщиков, десантно-вертолетный корабль Arlington и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции пригрозил США «ударом в голову» в ответ на любые силовые действия против Ирана.