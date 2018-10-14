Apple Watch на руке журналиста записывали звук и передавали данные на iPhone и в iCloud во время допроса в консульстве Саудовской Аравии - турецкие СМИ

Джамаль Хашкаджи отдал невесте свой iPhone перед тем, как отправился в консульство

Часы Apple Watch на руке оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи записали момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких СМИ, записи сохранились в iPhone и на Apple аккаунте журналиста в онлайн-хранилище iCloud.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Невеста журналиста Хашкаджи Хатидже Дженгиз рассказала турецким властям, что Джамаль отдал ей свой iPhone перед тем, как отправился в консульство. По ее словам, Apple Watch на руке журналиста записывали звук и отправляли данные на iPhone и - работая в режиме автоматической синхронизации - в iCloud.

По информации турецкого издания Sabah, из сохраненных записей можно узнать о ходе допроса и моменте убийства журналиста.

При этом сообщается, что сохранились не все аудиофайлы. По информации издания, причастные к убийству обнаружили, что Apple Watch записывали звук, и разблокировали часы с помощью отпечатка пальца Хашкаджи. Им удалось удалить часть файлов, еще не отправленных часами.

Однако, по данным CNN, на часах Apple нет возможности разблокировать устройство с помощью отпечатка пальца. Более того, издание исключило возможность обмена данными между устройствами. Технология Bluetooth, которой оснащены Apple Watch, не способна передавать данные на большие расстояния. Аналитики CNN предположили, что турецкие власти прослушивали консульство Саудовской Аравии, но предпочли не разглашать эту информацию.

Как сообщалось ранее, Турция заявила о наличии аудио и видеодоказательств убийства Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии. Записи турецких спецслужб свидетельствуют, что Хашкаджи был задержан в консульстве 2 октября, а затем убит и расчленен.

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Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Турецкая проправительственная газета Sabah обнародовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц". Их личности удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и отелях, где они остановились.

Джамаль Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями по отношению к властям Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.