Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Наприкінці 2026 року Сі Цзіньпін влаштує урочисту гала-вечерю для лідерів країн, на які припадає понад три п’ятих світової економіки. Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), який відбудеться в Китаї вперше з 2014 року, стане вінцем різкої зміни репутації країни. Сі прагне, щоб світ, і особливо азійські держави, бачили в Китаї свого найстабільнішого економічного партнера, на повну противагу непередбачуваності навколо торгівлі з Америкою на чолі з Дональдом Трампом.