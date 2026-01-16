По сравнению с Дональдом Трампом. Си Цзиньпин кажется более надежным торговым партнером — The Economist
Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите APEC в Пусане, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
Амбициозной целью Китая является вступление в Транстихоокеанское партнерство, страна как бы говорит другим: «Нам можно доверять». Оправдаются ли эти надежды, анализирует Аарон Коннелли, редактор The Economist по вопросам дипломатии в Азии и руководитель бюро в Сингапуре.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
Наприкінці 2026 року Сі Цзіньпін влаштує урочисту гала-вечерю для лідерів країн, на які припадає понад три п’ятих світової економіки. Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), який відбудеться в Китаї вперше з 2014 року, стане вінцем різкої зміни репутації країни. Сі прагне, щоб світ, і особливо азійські держави, бачили в Китаї свого найстабільнішого економічного партнера, на повну противагу непередбачуваності навколо торгівлі з Америкою на чолі з Дональдом Трампом.